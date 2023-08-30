«Украина выбита»: Россия добилась главного в «зерновой сделке» – киевский политолог

Анатолий Лапин .  
30.08.2023 21:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия добилась своей главной цели в остановке «зерновой сделки» – Украина лишилась традиционных рынков сбыта зерна, а также потеряла портовую инфраструктуру, которую уничтожили удары российских ракет.

Об этом в эфире интернет-канала PolitБюро заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия добилась своей главной цели в остановке «зерновой сделки» – Украина лишилась традиционных рынков...

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При этом, по словам Бортника, сама Россия нарастила экспорт и частично заняла украинские рынки сбыта.

«Мне кажется, что Россия уже может пойти на новое соглашение, поскольку она главной своей цели в приостановке «зерновой сделки» уже достигла. Главная цель – во-первых, выбить Украину с традиционных рынков торговли нашим зерном Азии и Африки. Поскольку мы там уже отсутствуем какое-то время, то эти ниши заняли другие страны, в том числе и Россия, которая в 1,6 раза нарастила свой аграрный экспорт за последний период.

Во-вторых, за это время была разрушена портовая инфраструктура зернового соглашения. Даже если сейчас появится новое зерновое соглашение, мы не сможем быстро нарастить этот экспорт. Не сможем в силу разрушенности портовой инфраструктуры. Таким образом, нас выбили с рынков или уменьшили нашу долю, точнее.

А взамен Россия попытается выторговать еще себе какие-то послабления, дополнительные расширения, присутствие себя на тех же рынках. Поэтому соглашение, к сожалению, возможно, но будет в какой-то мере западнёй для нас, ухудшает в целом наше стратегическое положение на рынках», – заключил Бортник.

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