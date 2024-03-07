Украина выбрала полную деградацию в маниакальной погоне за евроинтеграцией – киевский экономист

Вадим Москаленко.  
07.03.2024 18:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Евроинтеграция стала для украинцев навязчивой идеей и неадекватным карго-культом, ради которого они готовы пойти на деградацию и смерть своей страны.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евроинтеграция стала для украинцев навязчивой идеей и неадекватным карго-культом, ради которого они готовы пойти...

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«Вступление в ЕС уже давно стало для нас своеобразным карго-культом, ради которого можно отсекать лишнее. Мы можем упроститься до вообще примитивного существования ради этой мифической цели – вступления в ЕС.

У нас нет понимания того, что в ЕС берут сильных партнёров, которые могут усилить ЕС, а не ослабить. Туда берут страны, которые более-менее могут встроиться в европейские цепочки добавочной стоимости», – сказал Кущ.

«Этот карго-культ и привёл нас к нынешнему состоянию. Любая страна всегда воспринимает европейскую интеграцию как инструмент улучшения своего благосостояния и усиление развития. В первую очередь, это увеличение экономической сложности.

И сейчас Польша, которая в конце восьмидесятых-начале девяностых была куда ниже по экономической сложности, чем Украина, сейчас нас существенно опережает по этому показателю. Украинцы едут работать в Польшу, а не поляки едут работать на Украину.

А мы рассматриваем вступление в ЕС не как инструмент улучшения своего благосостояния, а как некий карго-культ. И рассматриваем как конечную цель, которая автоматически приведёт к какому-то благоденствию. Это изначально ошибочно», – добавил экономист.

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