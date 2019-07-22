Украина выбрала войну с Донбассом

22.07.2019, Москва

Россия после выборов в украинский парламент имеет все основания поставить вопрос ребром: либо Киев выполняет «Минск», либо Москва признаёт республики Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский кинорежиссёр, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, РФ после выборов имеет все основания сказать: давайте уже что-то делать, либо вы уже признаёте Минские соглашения, либо вы уже действуете в соответствии с этим и соответственно принимаете все решения, которые необходимы, в том числе и законодательные в отношении языка и особого статуса, либо тогда, извините, есть возможность признать эти территории независимыми государствами», – заявил Шахназаров

В то же время телеведущий Владимир Соловьёв напомнил, что после внесённых изменений в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО выполнение Украиной «Минска», мягко говоря, проблематично, не говоря уже о воинственной риторике новоизбранного президента Зеленского.

«У Зеленского нет уже никакого мирного плана, потому что Зеленский заявил, что не пойдёт на прямые переговоры с Донбассом, он это заявил несколько раз. И то непонятное формирование, которое он имеет в местной Раде, оно всё настроено только на одно – на войну с Донбассом. И у Зеленского нет ни малейшего желания хоть что-то делать, уже при Зеленском погибли мирные жители Донбасса», – добавил Соловьёв.