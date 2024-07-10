Украина выбрала заведомо проигрышную стратегию в войне против России – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
10.07.2024 19:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вместо манёвренной обороны украинское командование выбрало ведение позиционной войны, в которой Россия имеет большое преимущество.  

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо манёвренной обороны украинское командование выбрало ведение позиционной войны, в которой Россия имеет большое...

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«Россия – это здоровый боец-тяжеловес, боксер. Вот это сейчас уже последний раунд. Наша задача какая была? Мы должны были не в прямую стоять, как в позиционной войне, чтобы он нас бил, а мы не уклонялись.

Наша задача – маневренная война должна быть, маневренная оборона. А мы выбрали позиционную. И в итоге враг бьёт, и мы его бьём. Но мы же средневесы, а он тяжеловес», – рассуждал Стариков.

Военный эксперт возмутился, что при этом Запад не очень-то старается помогать Украине.

«Да, у нас – за нами там хорошие тренеры, секунданты, финансисты, 30% мирового ВВП. Но реально мировое ВВП не раскручивается для того, чтобы сделать, принести в перчатке золотой кастет», – добавил он.

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