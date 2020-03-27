Украина выбрана в качестве образца для будущего пособия по эпидемиологическим катастрофам – эксперт

27.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Над украинским народом будет поставлен эксперимент, как работает массовая эпидемия в условиях отсутствия государства, здравоохранения, власти и социального обеспечения.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На украинском народе будет поставлен большой эпидемиологический эксперимент. Благодаря тому, во что превратили эту замечательную страну, этих людей, весь мир сможет узнать, какова же реальная смертность, если нихрена не делать. В этом же ужас. Какова будет реальная смертность при массовом заражении? Я три недели назад говорил, что все они (заробитчане – ред.) будут завезены. Теперь вы даже посчитать не можете – то ли миллион сто, то ли полмиллиона, то ли шестьсот тысяч, но то, что заехали сотни тысяч – очевидный факт.

Над бедным украинским народом будет поставлен эксперимент, как работает массовая эпидемия в условиях отсутствия государства, здравоохранения, власти, социального обеспечения. И это будет лежать в основании всех остальных процессов», – заявил Куликов.

«Второй срез – социальный, что будет происходить с людьми и как они будут выживать. А эти миллионы, которые заехали, кто-нибудь может сказать, когда они смогут выехать туда работать и смогут ли вообще? Потому что сейчас они держаться на надежде, что через два месяца всё рассосётся, и они поедут на своё рабочее место в Европу – а не будет этого рабочего места в Европе.

И не будет безвиза, потому что страны закроют всё это, нелегальный труд будет сокращаться, потому что он нужен будет своим. И французы, и итальянцы пойдут подметать улицы.

Вот, что произойдёт в разрезе полугода. А что будут делать восемьсот тысяч, которые приехали? Мародёрствовать», – добавил эксперт.