28.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Украина выдала несчастный случай за результат обстрела со стороны ДНР

«Операция объединенных сил» обвинила ВС ДНР в обстреле населённого пункта Железное, в ходе которого погибла 15-летняя девочка. Заместитель командующего корпусом Эдуард Басурин опроверг данную информацию, назвав её «вбросом».

Соответствующее заявление было предоставлено пресс-службой ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что на официальной странице штаба «ОСС» 28 мая появилось сообщение с информацией об обстреле:

«Сегодня, 28 мая, враг в очередной раз нарушил нормы международного гуманитарного права, осуществив обстрел мирных жителей населенного пункта Железное, что вблизи Торецка. Около 12.45, в результате попадания вражеского снаряда во двор одного из жилых домов, погибла 15-летняя девушка, которая на тот момент находилась на открытой местности. Выражаем свои соболезнования родным и близким погибшей девушки», – сообщили в штабе «ООС».

В свою очередь, в Донецке опровергли факт обстрела со стороны ВС ДНР.

«С нашей стороны не могло быть обстрелов. Возможно, это было какое-то взрывное устройство, неосторожное обращение с боеприпасом, а эту ситуацию попытались использовать для обвинения нас», – подчеркнул Басурин, комментируя заявление пресс-центра операции объединенных сил украинских силовиков в Донбассе.

В оборонном ведомстве отметили, что представленные фотографии (их анализ) объединенными силами вызывают глубокие сомнения относительно того, что эта воронка находится не во дворе жилого дома (скорее всего где-то в лесополосе, далеко от населенного пункта), а также природа ее образования больше похожа на подрыв тротиловой шашки.

«Складывается уверенность в постановке данных фотографий. Вероятнее всего, Жебривский решил подыграть оккупационным силам Киева, и представил факт несчастного случая в качестве обстрела. Также, стало известно о хаотическом минировании террористами данного района из-за страха командования ООС в проведении ВС ДНР контрударов, в ответ на военные провокации со стороны ВСУ. Не исключено, что гибель девочки явилась следствием безответственного выставления оккупантами минных заграждений в лесополосах, на тропах и в полях», – заявили в ВС ДНР.