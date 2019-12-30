30.12.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Донбасс, Украина
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Украина выдала по обмену «киллера Кадырова»

Украина выдала на Донбасс по обмену пленными Артура Кринари «Динго», который был арестован после перестрелки в 2017 году в центре Киева с боевиками чеченского батальона АТО – Адамом Осмаевым и его ныне покойной супругой Аминой Окуевой (Натальей Никифоровой).

Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, чьей помощницей была Окуева.

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Сам Мосийчук называет Кринари «киллером Рамзана Кадырова» и утверждает, что уже получил угрозы в свой адрес.

Официальная версия МВД Украины заключалась в том, что в 2017 году Кринари по заказу от властей Чеченской Республики должен был ликвидировать Осмаева. Для этого он втерся в доверие семейной паре, представившись иностранным журналистом, и во время назначенной встречи для интервью открыл стрельбу, однако Окуева смогла отвести выстрел и спасти супруга, который отделался ранением.

По другой версии, которую публиковали СМИ, Кринари был парламентером от неких чеченских бизнесменов, которых Осмаев и Окуева «кинули» на обналичке 3 млн долларов.

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