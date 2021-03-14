Украина выдала за супер-ракету древнее советское оружие

14.03.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Уже в марте опытные образцы новой ракетной установки «Нептун» будут переданы Вооруженным силам Украины, сообщил министр обороны Андрей Таран. Комплексы включают движимый командный пункт, самоходную пусковую установку, макеты крылатых ракет. Всё это будет использовано для подготовки расчетов, которые впоследствии заступят на боевое дежурство.

Министр объявил это «историческим событием», назвав «Нептун» «вооружением нового поколения» и «новым словом в развитии береговой обороны Украины».

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Между тем, победные реляции Тарана вызывают язвительные комментарии экспертов.

«Минобороны Украины носится со своим «Нептуном», как, известно кто, с «писаной торбой». В основе этого «достижения» укроборонки советская ракета Х-35, которую разрабатывали параллельно с американской «Гарпун», а это – 70-е годы прошлого века.

Главным достоинством «Нептуна» является её простота и дешивизна изготовления, – и это то, что Украина может себе позволить в нынешних условиях.

Да, конструкторы, взяв за основу Х-35, увеличили размер и дальность ракеты, поставили свою электронику, но ракета так и осталась дозвуковой. Такое оружие в современных условиях можно эффективно применять только по противнику, у которого напрочь отсутствуют средства ПВО, или они 50-летней давности.

Против современных корабельных ПВО Черноморского флота эффективность такой ракеты стремится к нулю, а попадание в цель в условиях реального применения по противнику можно рассматривать, как случайное.

Более того, заявленная возможность размещения этого оружия на кораблях и летательных аппаратах, мягко говоря является той самой дурацкой думкой, потому, что на данный момент ни кораблей, ни самолётов для этого оружия у Украины нет.

И, даже если им удастся, с чисто экономической точки зрения, спроектировать и создать носители для своего «Нептуна», пройдет столько времени, что эту ракету уже можно будет прировнять к луку со стрелами.

Понятно, что затея эта пропагандистская для вдохновления на информационные «подвиги» фашиствующих националистов», – объяснил «ПолитНавигатору» офицер ВМФ России.