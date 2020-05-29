Украина выдавливает молодежь из страны

29.05.2020, Киев, Игорь Петров

Новое повышение цены электроэнергии ради сохранения прибылей олигархов и иностранных инвесторов – это еще одно проявление антинациональной политики украинского правительства, в результате которой люди уезжают из страны.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скандалы последних недель и дней происходят и продолжаются по сегодняшний день. Глава нашего «Энергоатома», например объявляет, что они вынуждены еще больше уменьшить выработку дешевой электрической энергии атомных станций, что важно и для промышленности для населения, потому что образовался избыток энергии в виду остановки промышленности в значительной мере.

У нас же объемы промышленного производства упали на 16,2% по сравнению с прошлым годом. Приоритет отдается дорогой «зеленой» энергии – эти объекты энергетики принадлежат олигархам и иностранным инвесторам. И все за счет сокращения производства дешевой энергии.

Такая политика неправильна, она ошибочна, она антинациональна. Соответственно, гражданам обещают теперь повышение цен на электроэнергию, отмену существующих льгот на первые 100 киловатт-часов электроэнергии. У нас было когда эта энергия шла по 90 копеек, сейчас обещает что будет 1,68 гривен. Потом будет очередное повышение до уровня промышленности, и так далее.

Вся такая политика ужесточения по отношению к гражданам, конечно будет стимулировать людей просто уезжать из страны. И очень многие люди стремятся отсюда уехать навсегда. Страшно даже и думать о том, сколько молодежи мы уже потеряли и продолжаем терять.

Одновременно наше министерство образования сокращает количество бюджетных мест в вузах, устанавливает минимальные цены на платное обучение, повышая их. Украина выходит на уровень платного образования, где это образование становится дороже, чем в Польше. Значительная часть молодежи глядя на все это едет учиться в Польшу. Многие из них там и останутся – молодые люди легко ассимилируется, изучают язык, иногда и семьи заводят в той же Польше.

Когда смотришь на политику, которая проводится, складывается убеждение, что эта политика – не в национальных украинских интересах, что если так будет продолжаться, то это приведет нас к достаточно тяжелому внутреннему политическому и социально-экономическому кризису в стране. Так нельзя, политику надо менять», – сказал Суслов.