Украина выдвинула новое предложение России по нацистам из «Азовстали»

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Новости Украины

Украина не имеет возможности военным путем спасти остатки нацистского гарнизона, прячущегося в подземельях «Азовстали» в Мариуполе. Единственная возможность – попытаться обменять раненых нацистов на пленных российских военнослужащих.

Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на «экстракшн». Это реальность, но от русских это неудивительно. Что делать? Правительство прорабатывает различные варианты. Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий», – написала Верещук.

Она добавила, что в качестве первого шага, украинская сторона предложила россиянам обмен.

«Мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных русских по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются», – сообщила вице-премьер.

В то же время в ДНР прямо заявили, что выход для нацистов из «Азовстали» возможен только один – под белым флагом.

«Буквально каждый день уничтожается какое-то количество неонацистов. По нашим данным, там ещё находятся около 1200 человек. Это вместе с ранеными. Мы давали им много возможностей для выхода с белым флагом. Чтобы они сложили оружие и предстали перед судом. Никаких других вариантов предложено не может быть. Это военные преступники, неонацисты. Суд должен решать их судьбу», – заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил:

«По нашей информации гражданских там не осталось. Руки у наших подразделений развязаны».

Экс-секретарь Cовбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что условия для окруженных нацистов все больше ухудшаются.

«Обнаружили тоннель, по которому противник покидает Азовсталь – вдоль труб под ж/д полотном. Высота тоннеля составляет не менее трёх метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений, далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. Сегодня тоннель блокировали, со стороны противника один «двести» и один «триста». В целом воевать противник устал и просится на свободу, но отыгрывает последний акт: хочет домой и с флагами…. Не имеем намерений ему в этом потворствовать», – написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Также в соцсетях публикуют «кадры калибровки» завода «Азовсталь». Над комбинатом – клубы чёрного дыма. Кроме того, военкор Семён Пегов обнародовал снятую с беспилотника панораму разрушенных позиций «азовцев» на комбинате.

«Так сегодня выглядит «Азовсталь». Боевики во главе с «Калиной» вновь жалуются, что долго не продержатся, но на это нытьё уже давно никто не обращает внимания, особенно в Киеве», – констатирует военкор Юрий Котенок.

Сами националисты пожаловались на бесконечные авианалёты.

«За минувшие сутки на территорию завода «Азовсталь», которую защищают защитники Мариуполя, было совершено 38 самолетовылетов, в том числе 4 вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская ствольная артиллерия, танки и прочее. Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты», – пишут нацисты на странице «Азова».

«Украинский генштаб приказал нацистам на Азовстали держать оборону. Теперь, для полной исторической реконструкции Сталинграда, стоит присвоить их командиру звание фельдмаршала», – иронично комментирует обстановку военкор Дмитрий Астрахань.

А вот «Геббельс Зеленского» печально известный Алексей Арестович пожаловался, что получает угрозы от родственников нацистов, которые обвиняют власть в отсутствии желания спасать боевиков, окруженных в Мариуполе.

«Моей жене и мне лично вторые сутки идут угрозы от лиц, представляющихся женами и родственниками бойцов «Азова». Говорят, что нам грозит казнь, меня, жену и моих детей убьют… …Хочу напомнить, что на Азовстали находятся пограничники, КОРД, 36 бригада морской пехоты и территориальная оборона Мариуполя. И их родственники почему-то ничего не пишут», – сказал Арестович.