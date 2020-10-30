Украина выглядит жалко и нелепо, поучая Белоруссию – киевский журналист

30.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит жалко и смешно, когда критикует своего белорусского коллегу Александра Лукашенко.

Об этом у себя в «фейсбуке» написал киевский журналист Михаил Мищишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш президент Владимир Зеленский, поддержавший горстку пенсионеров, студентов и эмигрантов в Белоруссии, поставившую себя как бы выше отстаивающего независимость Белоруссии Александра Лукашенко, выглядел при этом довольно смешно, слабо и нелепо. Как, впрочем, и всегда. Украине надо быть поскромней с поучениями других стран», – написал Мищишин.

Он считает, что украинцы неоправданно «щыро гордятся победой Майдана, и свысока, как победители капиталистического соревнования» смотрят на белорусов.

«Нас, украинцев, чужестранцы и их агенты уже дважды поимели на нашей собственной земле, и мы пока что ничего не можем с этим поделать, расслабились и стараемся получить удовольствие. А вы, глупые, не даетесь!

Понятно, что с точки зрения продажной украинской верхушки и готовых отдать свою страну кому угодно, лишь бы побыть при власти националистов – пока еще самостоятельные и сравнительно стабильные белорусы – отсталый народ. А мы, украинцы – передовой. В царстве политических кривляк, уродов и предателей все нормальное, независимое и патриотичное кажется неправильным, отсталым, антинародным и вызывающим», – написал Мищишин.

Он считает, что Белоруссию в случае победы оппозиции ждет печальная судьба Украины.

«Мы же видим, откуда вещает Тихановская и кто громче всех кричит на Лукашенко – это Польша, Литва и т.д., заинтересованные в присоединении Белоруссии к своему антироссийскому альянсу. Такие волнения – это геополитическое оружие.

Но все ли белорусы так ненавидят Москву, как Вильнюс и Варшава? Мы же видим по Украине, что, наобещав и наврав народу с три короба, вроде снижения цен на газ – наша новая власть действует с точностью до наоборот.

В Белоруссии, если победят демонстранты, будет все то же самое. Потому что Польша и Литва как раз и живут с разгромов таких вот стран, как Украина и Беларусь, так как к ним перемещается их рабочая сила и другие ресурсы», – заключил Мищишин.