Украина «выгорает» быстрее, чем пополняется, – американский морпех

Анатолий Лапин.  
09.01.2024 20:05
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская армия «выгорает» быстрее, чем успевает пополнить свои резервы.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Даниеля Гаппона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия «выгорает» быстрее, чем успевает пополнить свои резервы. Об этом в эфире видеоблога...

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По мнению Риттера, Украина уже получила от Запада все, что могла и новых крупных ресурсов для очередных наступлений поставлено не будет.

«Уровень выгорания украинцев, количество жертв выше, чем уровень их пополнения. Это касается не только человеческого, но и материального аспекта тоже. Они прожигают броню, они прожигают самолеты, боеприпасы с невероятной скоростью и возможностью пополнения запасов. Это известно, в этом нет никакого секрета. Это – не компьютерная игра, где вы можете зайти, взломать, нажать на кнопку и внезапно вы увидите, как ваши ресурсы увеличиваются. Нет-нет, если вы не планировали создавать боеприпасы, то вы их и не создадите. И мы этого и не планировали, мы не будем их создавать, они нужны Украине, но они их не получат. Так что мы создали армию из 900 тысяч человек, дали им танки, дали все, что по словам украинцев им нужно для контрнаступления. Тем временем Россия окапывается, (строит) оборонительные сооружения, которые нужны им для борьбы с угрозой, о которой мы публично заявили Украине», – заявил Риттер.

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