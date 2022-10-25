«Украина выгребла все склады вооружений беспечных США» – Романенко

Новости Украины

США привыкли находиться в ситуации низкоинтенсивных войн, где можно применить технологии в ограниченном масштабе, когда им противостоит слабый противник, и совсем не рассчитывали на конфликты масштабов боевых действий на Украине.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил объявленный в розыск в РФ за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы в какой-то степени самонадеянные. То есть они способны играть в длинные игры, у них есть стратегическое мышление, есть стратегическая культура, но вся их политика – это по поводу того, что они периодически оказываются в этом плену электоральных циклов. Вот эти вот короткие электоральные циклы формируют соответствующее отношение к внутренней и внешней политике, где длинные стратегические вещи… на них закрываются глаза либо они просто игнорируются. Вот это вот произошло здесь в украинском случае, когда обольщение мощью России, что она способна на то, на сё, недооценка резистентности Украины, ее способности сопротивляться. Это привело к череде проблем американской внешней политики, потому что мы видим, что они реально не готовились к такому большому конфликту между Россией и Украиной – и в принципе конфликту такого масштаба. Потому что количество боеприпасов, которые есть в запасниках США, мы видим, насколько оно ограниченное. То есть никто в Штатах не предполагал, что понадобятся «Джавелины», «Стингеры», ракеты для ЗРК, ракеты для «Хаймарсов» в таком количестве. Потому что Украина реально все выгребла», – рассуждал Романенко.

«Когда у нас говорят: «Почему нам Штаты не дают больше?», да потому что у них вот этого вооружения просто нет. Даже для себя его мало осталось. Поскольку Украина выгребла все, что было в запасах. Штаты привыкли находиться в ситуации низкоинтенсивных войн, где заведомо слабый противник и там можно применять эти все технологии в ограниченном масштабе», – печалился Романенко.