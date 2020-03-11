11.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Украина выйдет из кризиса измотанным инвалидом

Развитые страны смогут воспользоваться наступающим экономическим кризисом для усиления своих экономик, а Украина – нет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«После любого такого кризиса развитые страны становятся еще более развитыми, они выходят на более высокий уровень развития. А отсталые страны еще больше отстают.

И вот тут Украина состоянием на сегодня – не в лучшую сторону. К сожалению, из этого кризиса, как и из кризиса 2008 года, мы выйдем еще более слабыми.

И так будет происходить, пока мы не сделаем глубокие, кардинальные перемены в нашей экономической системе. Пока мы не изменим ее, каждый кризис будет для Украины болезненным, болезненным и еще раз болезненным.

А для развитых стран это еще одни толчок для нового технологического, экономического и финансового развития», – горько резюмировал экономист.

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