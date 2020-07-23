23.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, СНГ, Украина
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Украина выходит из двух соглашений СНГ по гуманитарному сотрудничеству


Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента Владимира Зеленского о выходе страны из соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ.

Соответствующее решение было принято на заседании украинского правительства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, Украина выходит и из соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству в рамках СНГ.

Напомним, Соглашение о гуманитарном сотрудничестве было заключено на заседании Совета глав государств СНГ 26 августа 2005 года. После этого 28 ноября 2006 года было подписано соглашение о создании Совета по гуманитарному сотрудничеству. Целью документов была реализация и координация многостороннего взаимодействия стран-участниц СНГ в области культуры, образования, науки, архивного дела, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью. Украина присоединилась к соглашению о Совете по гуманитарному сотрудничеству 19 июня 2013 года.

Однако после госпереворота в 2014 году Киев начал выходить из договоров, заключенных с РФ или СНГ. Так, 1 апреля 2019 года прекратил своё действие Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. В рамках СНГ Украина отказалась от соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании сети информационно-маркетинговых центров, о межгосударственном обмене экономической информацией, и от многих других чрезвычайно важных документов.

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