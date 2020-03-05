05.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Сельское хозяйство, Украина, Экономика
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Украина вылетит из топ зерновых стран – исчезает вода




Обеспеченность влагой на землях Украины падает, и причиной этого является на только бесснежная зима, но и неграмотная государственная политика.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза селянства Украины Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вода для человека важнее, чем еда. Мы давно эту тему с повестки дня правительства, парламента сняли, забыли. И последствия пожинаем. Это – не следствия бесснежной зимы, это следствия недальновидной политики государства в последние десятилетия. Невыполенния тех законов, которые есть, в частности, Водного кодекса», – отмечает специалист.

По его словам, за последние 30 лет многие реки на Украине обмелели, и это поставило под угрозу ведение сельского хозяйства в ряде регионов.

«У нас угроза обеспечения не только аграрного сектора, но и обеспечения качественной водой наших соотечественников. Что касается моих прогнозов по производству хлеба – от 10 до 20% будет меньший вал зерна в Украине», – предупредил он.

Условия сельского хозяйства меняются, обеспеченность влагой падает. Затраты на полив растут. Что будет с орошаемыми замлями на юге – неизвестно.

«Я хотел бы обратить внимание – у нас есть два мощнейших водных канала, Северо-крымский и Каховский. Это основная часть орошения – и потенциальные возможности очень высокие. Если характеризовать ситуацию последнего периода, то сегодня есть большая угроза. Прежде всего – непонятная ценовая политика.

За прошлый год рост цен на использование воды сельхозпроизводителей – 25%, то есть ограничение. Второе – как будет развиваться перспектива, когда вокруг собственности идет беспрецедентная борьба… и за землю, и по другим направлениям в отношении приватизации. Приватизация этих стратегических объектов – это вопрос не менее важный, чем вопросы с промышленными объектами в стране.

Я бы сказал, что сегодня чрезвычайно серьезные вызовы в плане стратегии орошения», – заключил эксперт.

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