Украина вымирает невиданными на постсоветском пространстве темпами

20.10.2021 09:22 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Столь катастрофический демографической ситуации, как на Украине, нет ни в одной стране ЕС или СНГ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Российской газете» пишет обозреватель Леонид Радзиховский.

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Он предлагает объективно оценить ситуацию на Украине через такой интегральный показатель, как население.

«В 1993 г. (высшая точка) население Украины составляло 52,2 млн чел. В 2021-м, согласно данным державной статистической службы, – 41,2 млн. Это включая жителей ДНР-ЛНР (4,1 млн), но «без учета Крыма и Севастополя». Чтобы отделить объективные демографические процессы от геополитики, добавим население Крыма и Севастополя (2,4 млн). Тогда население Украины, если бы не было того, что украинские политики называют «российской агрессией», составило 43,6 млн», – пишет Радзиховский.

В итоге за 27 лет сокращение населения составило 8,6 миллионов, то есть 16,5%.

«Как я понимаю, ничего похожего близко нет ни в одной стране ЕС, СНГ и т.д., да и вообще едва ли где в мире, кроме разве что Сирии, Сомали и т.д. Скажем, в России население в 1993-м – 148,5 млн, в 2021-м – 146,2, а «без Крыма» – 143,8 млн. Тогда сокращение – 4,7 млн, 3%. При этом российская власть считает демографическую ситуацию неблагополучной, опасной, требующей немедленного исправления (что для этого можно сделать – совсем другая тема)», – отмечает автор.

«Если же взять реальное население Украины (т.е. без ДНР-ЛНР, о которых политикам хорошо говорить и спорить друг с другом, но которые едва ли в любом «формате» вернутся «назад в тюбик»), то в Украине – 37 млн чел., уменьшение на 15 млн, почти на 29% по сравнению с 1993-м. При этом, по официальным данным, за январь – июль 2021-го «естественная убыль» – 226 000 чел. Я не любитель пафоса, пусть, кому интересно, сами подберут определение ТАКОЙ депопуляции. Для сравнения: на 1 января 1941 г. население УССР – 41 млн, на 1 января 1946-го – 31 млн (это при том, что еще далеко не все вернулись из эвакуации!). Война + оккупация + холокост + эвакуация = 25% сокращения населения страны», – резюмирует Радзиховский.