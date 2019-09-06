Украина вынудила боснийцев оправдываться за слова о Крыме

06.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Босния и Герцеговина сообщила, что разделяет позицию Евросоюза о поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает местное издание Dnevni avaz, которое опубликовало заявление председательствующего в Президиуме Боснии и Герцеговины Желько Комшича.

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Комшич опубликовал заявление в ответ на дипломатическую ноту протеста Украины по высказыванию члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о принадлежности Крыма России.

Политик заявил, что позиция Додика — это “не позиция государства, а личная позиция”.

В документе указано, что: “Босния и Герцеговина, как претендент на статус кандидата в члены ЕС, по-прежнему привержена позиции Европейского Союза о том, что суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться”.

Боснийская сторона также напомнила, что в марта 2014 года ЕС ввел ограничительные меры в отношении России.

“Эти меры были приняты в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Экономические санкции в настоящее время продлены до 31 января 2020 года”, — говорится в сообщении.

Ранее Украина заявила протест из-за заявления члена президиума Боснии и Герцеговины о Крыме.