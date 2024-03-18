Украина вынуждает Россию наступать на Харьков и Сумы

Анатолий Лапин.  
18.03.2024 15:44
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Атакуя российское приграничье, Украина пытается вытянуть резервы ВС РФ на это направление, чтобы они не усилили наступление на юге.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Атакуя российское приграничье, Украина пытается вытянуть резервы ВС РФ на это направление, чтобы они...

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По мнению Бортника, Украина провоцирует таким образом Россию на попытку наступления на Сумском и Харьковском направлениях.

«Все это может привести к тому, что те резервы, которые Россия накопила на юге и востоке Украины для атаки Запорожского, например, фронта, могут быть брошены в Белгородскую и Курскую область для того, чтобы отодвинуть российскую армию на глубину 30-50 километров для того, чтобы территория России была недосягаема для работы буксируемой артиллерии, минометов.

Создание такой буферной зоны, Россия с этой идеей давно носится и ситуация в Курской и Белгородской областях, которая, очевидно, волновала Путина… может подтолкнуть Россию к реализации этого сценария – не атаки, например, Запорожского фронта, а попытки захватить Сумы, Харьков, которые находятся в этой приграничной полосе», – заявил Бортник.

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