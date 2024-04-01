Украина вынуждена повсеместно переходить на бензогенераторы

Вадим Москаленко.  
01.04.2024 18:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украинское население спасается от веерных отключений электроэнергии только закупленными с 2022 года бензогенераторами.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил военный обозреватель Александр Зимовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское население спасается от веерных отключений электроэнергии только закупленными с 2022 года бензогенераторами. Об...

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«Наученные опытом зимы 2022 года, украинцы готовились к тому, что их энергосистема будет подвергаться ударам. Была проведена массовая централизованная и частная закупка всяких бензогенераторов. В общем, такая малая энергетика их пока что спасает», – сказал Зимовский.

Он подчеркнул, что в целом крупная энергетика Украины уже не в состоянии обеспечивать страну электричеством.

«А мощности, которые контролировал Ринат Ахметов, ДТЭК называется компания, она потеряла 80% своих генерирующих мощностей. А остальные электростанции – я не берусь оценивать, насколько там произошло падение мощности.

Но с учётом того, что нам удалось вывести из строя, там просто возросли нагрузки. А это значит – веерные отключения, подача электроэнергии по графику, и все такие радости», – подытожил аналитик.

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