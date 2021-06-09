Украина вынюхивает след Петрова и Боширова во взрывах на складах ВСУ

09.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Ко взрывам украинских складов боеприпасов в Балаклее, Ичне и Калиновке якобы причастны российские агенты.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила антироссийская пропагандистка и волонтер карательной операции против ЛДНР Ольга Решетилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, военная прокуратура в расследовании взрывов на складах в период 2014-2018 гг. придерживается версии, что взрывы произошли из-за халатности, что в корне неверно. Надо брать пример с чехов, которые недавно обвинили Росссию во взрыве на складе компании IMEX в 2014 году.

«Расследуется служебная халатность. Уголовные дела по статьям «теракт» и «диверсия» открываются, расследуется, разными подразделениями, и сам факт того, что расследование ведётся по разным делам, говорит о том, что военная прокуратура не видит системности в этих делах и, соответственно, не расследует эти преступления как часть военной российской агрессии против Украины.

Так же происходило и в Калиновке, и Ичне. После взрывов в Калиновке тогдашний военный прокурор Анатолий Матиос публично обвинил начальника генерального штаба в том, что высшее командование таким образом якобы прикрывает разворовывание боеприпасов. Дошло до того, что уже после смены власти была создана временная следственная комиссия в Верховной раде которая выдала абсолютно бессмысленный отчёт о том что якобы в Балаклея к взрывам складов причастно высшее командование», – отмечает пропагандистка.

«И тут неожиданно появляется информация от наших братьев чехов, которые 7 лет последовательно расследовали взрывы в маленьком городе где хранились боеприпасы, которые закупала Украина. Выяснилось что к этим взрывам как раз причастны печально известные российские агенты Баширов и Петров. Что они приезжали в Чехию, что они были заинтересованы не только в том, чтобы подорвать эти склады, но и в том чтобы отравить их собственника, чтобы он не продавал боеприпасы Украине. Логика нам подсказывает, что, очевидно, Украина тоже должна была бы расследовать российский след и скорее всего в этих взрывах он такие есть», – сказала Решетилова.