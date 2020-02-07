Украина выпустит на улицы туберкулезников и психбольных

07.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Пока в России в сжатые сроки находят средство диагностирования коронавируса, Украина готовится к закрытию половины туберкулёзных санаториев и психбольниц.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На меня лично произвело впечатление та скорость, с которой в России буквально за три недели сделали средство диагностирования коронавируса. Почти ни в одной стране мира такой скорости не было, это уникальный результат российской науки…

Развивая тему медицины, тут упомянули немного в ироническом плане, а я считаю, что это трагическая информация о том, что с 1 апреля [на Украине] действительно половина психбольниц и туберкулёзных санаториев и больниц будут закрыты. Значит эти люди, в том числе с открытой формой туберкулёза, окажутся на улице. Они будут умирать на улице, они будут заражать людей. Я думаю, самая меньшая, которая будет беда в результате – закроют безвиз», – заявил эксперт.

«Это абсолютно трагическая информация, ко мне обращались специалисты, мол, ты там с кем-то общаешься, с депутатами, надо устраивать по этому поводу суперскандал, потому что это грозит катастрофическими последствиями для Украины. Я надеюсь, что до 1 апреля этот план будет каким-то образом скорректирован, но совершенно невозможно запустить, чтобы он был реализован…

Они же говорят: у нас с бюджетом дыра колоссальная, нет денег, да ещё пока сомневается МВФ – дать или не дать, и просто не с чего платить и не на что содержать. Отсюда эта идиотская реформа медицины, которая сейчас, по крайней мере, не остановлена, продолжает двигаться по пути полного тупика. Слушайте, у нас ликвидирована санэпидемслужба вообще, если, не дай Бог, что-то случится, у нас некому вообще заниматься этим», – сказал Погребинский.

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