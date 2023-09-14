Украина выселяет нелояльное население подальше от границы с Россией – пустующие хаты превратят в базы террористов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское военное командование собирается принудительно отселить жителей приграничных с Россией территорий, чтобы обустроить в 5-километровой зоне долговременные огневые точки по примеру залитых бетоном укреплений под Донецком.

Такие сведения о планах украинского командования удалось добыть российским хакерам, которые взломали серверы с документацией ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Речь идет о пограничных населенных пунктах Сумской и Черниговской областей. После расселения на территории гражданских объектов будут замаскированы огневые точки, склады с боеприпасами, размещена военная техника и личный состав.

Таким образом, Киев рассчитывает решить сразу три задачи.

Первая – изгнание с приграничных территорий лояльных России граждан.

Второе – создание плацдарма для активизации террористической деятельности против РФ (вылазок групп диверсантов в Брянской, Курской и Белгородской областях).

Третье – если Россия обнаружит и нанесёт удар по базам украинских террористов, пропаганда Киева объявит это «геноцидом мирного населения», так как – читаем выше – все объекты ВСУ будут маскировать в жилых домах, откуда изгнаны люди.

По мнению военного эксперта, ветерана боевых действий Романа Насонова, Украина в очередной раз нарушает международные конвенции:

«Законы, обычаи и правила войны украинские бандформирования не соблюдали с самого начала и размещали личный состав на территории гражданских объектов, с которых они вели и снайперский, и артиллерийский огонь, абсолютно не считаясь с жизнями и, тем более, имуществом мирного населения», – сказал Насонов.

Эксперт считает, что в случае подтверждения планов противника и уточнения целей российской разведкой, армия имеет полное право нанести удар по замаскированным позициям ВСУ в приграничье.

«В случае размещения на данной территории подразделений вооруженных формирований украинского режима, российские Вооруженные силы могут и должны наносить различные удары, в том числе превентивные по обнаруженным целям», – заявил Насонов «ПолитНавигатору».