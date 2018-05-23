23.05.2018, Москва, Елена Острякова
  899 просмотров
Минский процесс, Мнение, Россия, Украина

Украина вышла из СНГ, чтобы сэкономить 300 миллионов рублей


Украина должна СНГ более 300 млн рублей.

Об этом сегодня журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Петра Порошенко о выходе из Содружества.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«За четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации. На сегодняшний день суммарный объем невыплаченных Украиной денежных средств составляет более 300 млн руб.», – сказала Захарова.

Она напомнила, что Украина отказалась от осуществления функций председателя в организации, отозвала своего постпреда при СНГ и представителей в исполкоме еще в 2014 году.

«Также Украина не подписала ни одного решения высших уставных органов и свела к минимуму свое участие в их заседаниях. В 2017 года, когда председательство в СНГ перешло к России, вообще перестала направлять своих представителей на заседания. Поэтому говорить об участии Киева в работе уставных органов СНГ уже давно не приходится. На практике решение украинских властей сводится к закрытию постоянного представительства при штаб-квартире СНГ в Минске и отзыву двух работающих в нем дипломатов», – сказала Захарова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть