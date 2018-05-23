23.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина вышла из СНГ, чтобы сэкономить 300 миллионов рублей

Украина должна СНГ более 300 млн рублей.

Об этом сегодня журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Петра Порошенко о выходе из Содружества.

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«За четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации. На сегодняшний день суммарный объем невыплаченных Украиной денежных средств составляет более 300 млн руб.», – сказала Захарова.

Она напомнила, что Украина отказалась от осуществления функций председателя в организации, отозвала своего постпреда при СНГ и представителей в исполкоме еще в 2014 году.

«Также Украина не подписала ни одного решения высших уставных органов и свела к минимуму свое участие в их заседаниях. В 2017 года, когда председательство в СНГ перешло к России, вообще перестала направлять своих представителей на заседания. Поэтому говорить об участии Киева в работе уставных органов СНГ уже давно не приходится. На практике решение украинских властей сводится к закрытию постоянного представительства при штаб-квартире СНГ в Минске и отзыву двух работающих в нем дипломатов», – сказала Захарова.