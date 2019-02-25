Украина выставила себя в идиотском свете

25.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Череда скандалов вокруг отборочного конкурса на участие в Евровидении от Украины выставила страну победившего Евромайдана в неприглядном свете – музыкальное шоу превратилось в грязные политические разборки и репрессии.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил известный украинский продюсер Владимир Бебешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Организаторы Евровидения поняли, что они не способны выбрать достойного украиноязычного кандидата, который будет инфицироваться этничной музыкой, которая действительно будет представлять Украину.

В итоге заслуженно победила Maruv, очень красиво выступила и была лучшей.

Дальше начались политические репрессии: вместо того, чтобы профессионально оценивать исполнителей, началась женская исправительная колония, и надзиратели выбивали показания: кто сменил гражданство, гастроли в России, чей Крым, и так далее. Это никакого отношения к музыке не имеет, выглядело ужасно и очень непрофессионально», – отметил он.