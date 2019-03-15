Украина выступила в ООН на тему: Если бы у дедушки были половые органы бабушки

15.03.2019, Нью-Йорк, Максим Карпенко

В Совбезе ООН требуют лишить права «вето» постоянного члена организации Российскую Федерацию. С таким предложением на заседании Совбеза выступил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дипломат заявил, что право «вето» мешает Украине пригласить так называемых миротворцев на Донбасс и взять под контроль российско-украинскую границу.

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«Мне хотелось бы процитировать своего президента здесь. Цитирую: «Может быть, наступило время, чтобы Россию поставили на место. Начнем с того, чтобы отобрать у России право вето. По крайней мере, тогда, когда речь заходит о вопросах российской агрессии против Украины». Конец цитаты.

На наш взгляд, выполнение статьи 27-й Устава, которая подчеркивает, что в Совете безопасности член, который является стороной в споре, должен воздерживаться от голосования, столь же актуально, как и раньше.

Мы считаем, что франко-мексиканская инициатива в отношении приостановления вето в контексте масштабных злодеяний – это шаг в верном направлении…

Если бы государство-агрессор не обладало правом вето, уже были бы полноценные миротворческие силы с мандатом Совета безопасности на всей оккупированной территории, включая украино-российскую границу, как предлагал президент Украины Порошенко», – заявил Кислица.