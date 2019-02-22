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22.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Украина
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Украина вытеснила Молдову с «почетного» последнего места по зарплатам

Если раньше самой бедной страной Европы с самыми низкими зарплатами была Молдова, то теперь это место занимает Украина.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели официальный отчет МВФ, где Украина признавалась самой бедной страной на континенте с самыми маленькими средними зарплатами. За 2018 год средняя зарплата в Украине достигала 264 евро, в Молдове – 324 евро, в Польше – 1102 евро, в Германии – 3700 евро в месяц. Цифры очень показательные. Нас даже Молдова обогнала, раньше она была самой бедной с самыми низкими зарплатами. Теперь мы заняли это «почетное» место.

У нас также самые мелкие минимальные зарплаты. За прошлый год – 115 евро, тогда как в Польше – 502 евро, в Великобритании – 1400 евро, в Германии – 1498 евро», – сказал Павловский.

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