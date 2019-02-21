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21.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Финансы, Экономика
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Украина вытягивает платежный баланс за счет заробитчан

Заробитчане своими переводами в Украину почти в три раза снизили дефицит счета текущих операций.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всякие рассказы по поводу того, что заробитчане нам помогут… Они помогут. Если бы они не помогали, то тогда дефицит счета текущих операций мы бы видели не 5 миллиардов долларов по результатам этого года, а 17 миллиардов долларов. Потому что дефицит бы увеличился на те 12 миллиардов долларов, которые получили от заробитчан. Заробитчане помогают снижать этот колоссальный дефицит», – сказал Устенко.

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