28.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Украина вывела бронекатера в Азовское море и подняла вертолеты

Украинские военные провели артиллерийские стрельбы и маневры малых бронированных катеров в Азовском море.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В учении были задействованы бронекатера «Кременчуг» и «Лубны», а также вертолет Ми-14.

«Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи. Подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности», – говорится в сообщении.

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