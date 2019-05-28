Украина вывела бронекатера в Азовское море и подняла вертолеты

28.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские военные провели артиллерийские стрельбы и маневры малых бронированных катеров в Азовском море.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В учении были задействованы бронекатера «Кременчуг» и «Лубны», а также вертолет Ми-14.

«Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи. Подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности», – говорится в сообщении.