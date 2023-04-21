Украина вывезла из Донбасса тысячи детей-сирот. Их могли продать на Запад на органы или педофилам
Со времени начала карательной операции против Донбасса насильно из интернатов бывших Луганской и Донецкой областей на Украину было вывезено около двух тысяч детей. Часть из них могла быть продана на Запад – педофилам или на органы.
Об этом в эфире НТС заявил полковник ЛНР, автор телеграм-канала «Настоящий полковник» Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Понятно, что мы можем думать по-разному, но с учётом пребывания на территории Украины чёрных трансплантологов, что Зеленский дал на это добро, и детей могли использовать для трансплантации органов.
Ну, также старые педофилы, которые с удовольствием пожирают детскую кровь. Я говорю так, как оно есть в принципе. Украину рассматривают как дешёвую рабсилу и как дешёвый ресурс», – сказал Киселёв.
По его словам, «те, кого насильственно вывезли, никогда уже сюда, по всей вероятности, не вернутся».
Киселёв также объяснил сопротивление украинских солдат на линии укреплений в Артемовске и других населенных пунктов Донбасса – дело здесь не только в идейности – за ними стоят заградотряды, а за их семьями следят каратели СБУ.
«Бьются до последнего, бьются можно даже сказать героически. В отличие от их руководителей территории 404, которые только языком сражаются.
А эти боятся заградотрядов, боятся, того, что, в принципе, они являются заложниками, и, прежде всего, их семьи. Ведь угроза со стороны СБУ, карательных отрядов точно так же распространяется и на членов семьей. Поэтому у них другого выхода нет, как просто подыхать на Бахмуте.
И когда там происходят чудовищные вещи, безусловно, что берут в заложники местное население, берут детей», – указал Киселёв.
Спасибо!
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