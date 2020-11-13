13.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Запад, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украина вздрогнет от плана Путина по освобождению Белоруссии – Лукашенко


Белоруссия может распасться как единая территория в случае победы оппозиции.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с журналистами России, Украины, Молдовы и Казахстана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас если что-то случится, мы ведь можем потерять свою независимость. Нас снова могут разделить на клочки. На куски разорвут», – сказал Лукашенко.

Он напомнил, что такой сценарий уже был реализован в 1921 году и даже быстро набросал карту на листке бумаги.

«А Россия ведь прекрасно понимает, что не дай бог потерять Беларусь. Я часто Путину говорю: я отлично понимаю власть России и тебя. Потерять Беларусь это значит, нет Украины, а под Смоленском еще ракеты малой и средней дальности будут выставлены, знаете кого.


И если бы только у них девятого-десятого (октября) получился бы блицкриг, они бы захватили, как в Армении или Грузии власть, обращаются на Запад, они вводят войска по просьбе якобы законного правительства. Вот сценарий. И кто бы что сделал? Никто.

И вы хотите сказать, что Россия будет на это спокойно смотреть? Да Украина даже вздрогнет от такого плана», – сказал Лукашенко.

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