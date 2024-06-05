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Украинская диверсия против российских газопроводов в Северном море является правдободобным объяснением.

Об этом основатель Давосского клуба Клаус Шваб заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени французского экономиста, первого президента ЕБРР Жака Аттали , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это могло бы быть правдоподобным объяснением при условии, что Украина не доверяла Германии и хотела создать ситуацию, которая заставила бы Германию физически стать независимой от российского газа», – сказал Шваб.

Он признал, что Украину невозможно принять в НАТО и ЕС ближайшие годы, но считает, что для Киева нужно «сохранять перспективы».

«Я думаю, что здесь в Европе ЕС играет важную роль, оказывая на него влияние. Нужно использовать Зеленского и сказать ему, что он получит то, что он хочет – оружие и доступ в Европейский Союз – только, если поддержит наши демократические принципы», – сказал Шваб.