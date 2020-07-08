08.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Украина, Экономика, Энергетика
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Украина взвоет от новых тарифов на электроэнергию


Даже если электроэнергия для населения не подорожает, рост цен на электроэнергию для коммерческих потребителей отразится на стоимости товаров и услуг.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сегодня говорят: нет-нет, цена на электроэнергию для людей расти не будет. Серьезно? Да, хорошо – она просто вырастет для промышленности: для магазинов, для бизнеса, для крестьян, для фермеров, а для людей расти не будет. Ну, мы с вами понимаем, что если цена на электроэнергию вырастет для хлебозавода, что произойдет? Если цена на электроэнергию вырастет для молокозавода, что произойдет? Если цена на электроэнергию вырастет для горводоканала, что произойдет? Рост цен, рост тарифов. Вот и все», ¬резюмировал Гольдарб.

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