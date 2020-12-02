Украина взяла курс на кровавую авантюру в Донбассе

02.12.2020, Москва, Олег Кравцов

Киев не оставляет планов завоевать республики Донбасса и ведет подготовку к наступлению.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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«У Киева уже есть 6 турецких беспилотников Байрактар и 200 высокоточных ракет к ним. В официальных планах на следующий год — закупка еще от 5 до 15 таких дронов. Но украинские генералы подсчитали — чтобы «гарантированно разбить» ударными беспилотниками силы ДНР, надо хотя бы 50 Байрактаров. И для этого Киев готов организовать совместное с Анкарой производство этих дронов на территории Украины», – пишет издание.

Также отмечается, что Киевом рассматривается также возможность производства на пару с Турцией передвижных противотанковых ракетных комплексов, строительство турецких корветов.

«В общем, серьезная заявка на совместную подготовку к большой войне. Однако все эти планы неспешно строились Киевом до победы Баку в Карабахе. Теперь все резко изменилось. Слишком заразительный пример показали Турция и Азербайджан украинской «партии войны». Но рискнет ли Зеленский хотя бы на операцию в Донбассе? А вот тут, увы, даже сомневаться не приходится.

Менталитет политической и националистической верхушки Украины, похоже, просто не оставляет Зеленскому выбора. Потому что, если он этого не сделает, то останется в истории Украины «самым трусливым президентом». «Если азербайджанцы смогли, то мы и подавно!» – ходят сегодня разговоры на многих украинских кухнях и в высоких кабинетах. И если Зеленский не предпримет такую попытку, ему этого не простят.

Кстати, бывший юморист уже не раз показывал, что не способен противостоять давлению агрессивного меньшинства. Но тут давление даже не меньшинства, а почти «общего мнения». Так что вопрос времени, когда актер развяжет новую бойню в Донбассе», – считает газета.

Также утверждается, что обострение в Донбассе выгодно Турции.

«И Турции это на руку. Ведь для того, чтобы натравить Украину на Крым, надо, чтобы Киев поверил в свои силы. Наступление на Донбасс – чем не экзамен перед большой авантюрой? Подготовка к нему, похоже, уже началась», – резюмирует издание.