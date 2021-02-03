Украина взяла курс на столетнюю войну с Россией

Украина взяла курс на столетнюю войну с РоссиейНовости Украины
Украинская власть насаждает в качестве национальной идеи Украины вражду с Россией, но при это много украинцев живет в самой России.
Об этом в эфире телеканала «NEWSONE» заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«10 миллионов этнических украинцев живут в России, работают в России, поднимают нефтеносные регионы. А криптоидеология последних режимов Украины, национальная идея, заключается в войне с Россией, вражда с Россией. Не просто российские войска, а Россия как историческое явление, как культура. Вся культура становится для Украины опасной, чужой. Более того, это – проблема национальной безопасности. Некоторые рассматривают исторический смысл Украины в том, чтобы столетиями воевать с Россией. И столетиями видеть в России врага», – сказал Карасев.
Спасибо!
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