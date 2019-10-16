Украина взяла курс на тотальный «кидок» и обнуление обязательств

16.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Украина пытается «обнулить» взятые на себя обязательства по «Минским договоренностям» и «формуле Штайнмайера».

Об этом в своем блоге пишет политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт напоминает выдвинутые накануне требования Киева о роспуске ЛДНР. По словам Уралова, на Украине поняли, что Запад будет давить на Киев, требуя выполнить договоренности.

«Украинская власть потребовала распустить и разоружить ЛДНР устами Леонида Кучмы для того, чтобы начать внедрять «формулу Штайнмайера». Того самого Кучмы, который пару недель назад подписывал ту самую формулу. Что это значит? «Днепропетровские» поняли, что кредиты от ЕС, МВФ и США не светят, с Россией придётся иметь отношения один на один, а в Москве просто так сдавать Донецк и Луганск не согласны, внутриполитическую ситуацию не контролируют, поэтому с национал-радикалами проще договариваться, а не зачищать.

Поэтому выбран курс на тотальный «кидок» – обнулить все обязательства, изобразив из себя жертву обстоятельств. Что в общем то и не сложно сделать. Все выборы проведены, ещё четыре года можно делать все что угодно. Судьба персонально Зеленского тоже понятна – сольют через пару лет, назначив крайним. Все-таки, олигархия крайне циничная форма правления. Но зато эффективная», – пишет Уралов.