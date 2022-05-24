Украина взяла на вооружение отработанную в Сирии модель

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Новости Украины

Состряпанные украинской пропагандой истории о мнимых зверствах российских военных не выдерживают даже поверхностной проверки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил председатель международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

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«Совершенно очевидно, что в Украине сейчас используется модель, уже отработанная западными странами в Сирии, – с провокациями, постановочными съемками и фейковыми свидетелями, которые явно путаются в собственных показаниях. Подобные постановочные истории не выдерживают даже минимальной объективной проверки, как это произошло и при рассмотрении известной провокации в Буче с убийством местных жителей, приписанным российским военным», – сказал Григорьев «Независимой газете».

При этом он обращает внимание, что сами украинские военнослужащие совершили сотни реальных военных преступлений.

«Из них около 300 грабежей, обстрелов и убийств мирных граждан, включая детей, а также намеренных разрушений гражданских объектов в Мариуполе и других населенных пунктах, подтвержденных самими пострадавшими и непосредственными свидетелями. Все это задокументировано командой международного общественного трибунала и передано в СК РФ», – подчеркнул правозащитник.

Он убежден, что все совершенные и совершаемые военные преступления украинских военных и различных националистических батальонов в дальнейшем должны получить правовую оценку, для чего возможно потребуется провести не один, а серию трибуналов, как было сделано, к примеру, в отношении нацистских преступников по итогам Второй мировой.

Ранее о подготовке трибунала над уличенными в совершении военных преступлений ВСУшников и боевиков подразделения «Азов», капитулировавших в Мариуполе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, более 2400 человек плененных в Мариуполе находятся в ДНР. Сейчас с ними проводится необходимая работа и попутно ведется подготовка к будущему трибуналу – прорабатываются соответствующие документы, в частности устав.