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Работающая на западные гранты украинская организация «Чесно», получившая известность благодаря установке в центре Киева инсталляции в виде марки с взорванным Крымским мостом, выпустила серию плакатов, где собраны данные об успешных убийствах, осуществленных украинскими спецслужбами, в том числе, на новых территориях России, а также в Крыму.

Интересно, что в разделе «удачных покушений» присутствуют «ликвидированные предатели» Кирилл Стремоусов и Алексей Ременюк. Оба они по официальной версии погибли в ДТП (Херсонская область и Крым), однако украинские грантоеды указывают, что речь идет именно об убийствах.

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«В 2022 году украинское подполье осуществило ряд успешных операций. Ликвидировано, по меньшей мере, двенадцать политиков-предателей и семь правоохранителей-коллаборантов. Большинство предателей уничтожили на Херсонщине и Запорожье… Для украинского подполья и ВСУ наиболее результативными месяцами были август и ноябрь. Четверых предателей ликвидировали в августе, а также совершили три покушения», – комментируют грантоеды.

Организация «Чесно» ранее занялась созданием «Реестра государственных предателей» – аналога печально известного сайта «Миротворец».

Напомним, что фотографии и телефоны функционеров организации «Чесно» неравнодушные и компетентные лица могут изучить по ссылке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».