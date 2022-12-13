Украина взяла ответственность за теракт на территории России

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В Скадовске в понедельник было совершено покушение на заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка, курирующего экономику. При Украине он возглавлял таможню в регионе и даже позировал по праздникам в вышиванке, поэтому его переход на сторону России вызвал бешенство в Киеве.

«В результате подрыва машины погиб мирный житель, Виталий Викторович чудом не пострадал. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает», – сообщают российские власти региона, подчеркивая, что возлагают ответственность на украинскую сторону.

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Украинская сторона причастность к теракту не отрицает. От лица верхушки бежавшего в Киев горсовета Скадовска распространено заявление с угрозой убийства и остальным российским чиновникам, работающим «на чужой земле».

По информации украинской стороны, погибший – это водитель чиновника, взрыв произошел возле частного дома Булюка.

Интересно: в пресс-релизе российской администрации Херсонской области сначала говорится о том, что Булюк «не пострадал», однако упоминается, что «прибывшие на место теракта сотрудники скорой медицинской помощи оказали Виталию Булюку всю необходимую помощь».

А губернатор Владимир Сальдо все же признал, что его зам «был ранен и госпитализирован в одно из медучреждений области».

«В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства дела. О ходе расследования будет проинформировано в дальнейшем. Администрация Херсонской области от лица всех сотрудников и всех наших жителей желает Виталию Викторовичу крепкого здоровья, стойкости духа и скорейшего возвращения к исполнению профессиональных обязанностей», – говорится в сообщении.