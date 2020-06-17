Украина взялась доказать, что крымчан силой заставили взять паспорта РФ

17.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Спустя более чем шесть лет после воссоединения Крыма и Российской Федерации Украина пожаловалась в ООН на выдачу российских паспортов населению полуострова.

В письме постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, направленном в адрес генсека организации Антониу Гутерриша, говорится, что паспортизация была «насильственной», а тех, кто отказывался от получения российского гражданства, якобы депортировали и преследовали.

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«Российская оккупационная администрация в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, продолжает свою искусственную кампанию насильственной паспортизации, является элементом репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации… Отсутствие российского паспорта часто становится основанием для принудительной депортации и запрета на въезд в Автономной Республики Крым и города Севастополь», – говорится в письме.

В МИД Украины подчеркнули, что тех, кто отказывался от гражданства РФ также брали «под карандаш» российские силовики.

«Неотъемлемым аспектом автоматической паспортизации была и угроза преследования проукраинских активистов, в т.ч. журналистов, со стороны оккупационных властей. История оккупации показала, что жители Крыма имели все основания для опасений, что из-за подачи заявлений об отказе от российского гражданства оккупационная власть осуществляла «инвентаризацию» оппонентов для проведения репрессий», – утверждает украинская дипломатия.