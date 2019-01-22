Украина. XXI век. Европа. Шок

22.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал очередные доказательства провальной работы министра транспорта Украины Владимира Омеляна, который войдет в историю не благодаря достижениям в отрасли, а как инициатор разрыва сообщения с Россией и автор идиотских заявлений об украинской Кубани, а также конфискации Крымского моста.

Журавко приводит фотографии одного из пассажиров, сделанные в украинском поезде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока господин Омелян справляет нужду прямо в глаза украинцам, рассказывая им байки о строительстве гиперлупа в Днепропетровске, по территории незалежной курсируют вот такие, современные поезда.

К вашему вниманию, впечатления одного из пассажиров: «Все дрожит, разваливается, держится на соплях. Да, конечно, если я взял плацкарт, то не имею права требовать комфорта, как в СВ. Но убрать туалет, починить стол, заменить окно (которое почему-то залепили тряпками, но все равно дует) – это обычные вещи, как говорится «само собой разумеющееся». Стекло грязное…К тому же, проводник вагона также был в ненадлежащем виде – в спортивках. Спецформу не надел», – пересказывает Журавко увиденное в украинском поезде.