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Украина: Яма, если не катастрофа
На четвертом году после победы Евромайдана Украина находится в глухом кризисе на всех уровнях функционирования государства. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, власть не может ответить ни на один насущный вопрос, а социальная яма становится все глубже.
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«На сегодняшний момент мы находимся, как страна, в глухом экономическом, политическом, геополитическом тупике. У нас социальная яма, если не сказать катастрофа. Выхода из нее эта власть не видит и мы не видим все. На сегодняшний день у этой власти нет ответа ни на один вопрос, который накопился в обществе», – заявил Добкин.
Метки: Михаил Добкин
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