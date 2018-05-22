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22.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Украина

Украина: Яма, если не катастрофа


На четвертом году после победы Евромайдана Украина находится в глухом кризисе на всех уровнях функционирования государства. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, власть не может ответить ни на один насущный вопрос, а социальная яма становится все глубже.

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«На сегодняшний момент мы находимся, как страна, в глухом экономическом, политическом, геополитическом тупике. У нас социальная яма, если не сказать катастрофа. Выхода из нее эта власть не видит и мы не видим все. На сегодняшний день у этой власти нет ответа ни на один вопрос, который накопился в обществе», – заявил Добкин.

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