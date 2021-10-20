Украина является продолжением России и чужеродным пространством для США – политолог

С исторической, культурной и этнической точек зрения Украина является частью Большой России.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил заместитель руководителя Международного евразийского движения, политолог и журналист Валерий Коровин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина находится в зоне наших стратегических интересов. Это историческое продолжение Большой России, это единый с нами народ. Это полиэтническое пространство, наполненное множеством культур, языков. Всё это является частью единого культурно-исторического пространства Большой России», – сказал он.

По мнению Валерия Коровина, именно по этой причине США действуют на Украине гораздо жестче и решительней, чем Россия.

«Это единое с нами смысловое пространство. И это означает, что какая-либо деятельность на этом пространстве для нас естественна, проста и понятна.

В то время как американцы работают в чужеродной среде, чужеродной всему, что они несут. И они ломают всё через колено, заливают деньгами. Потому что нет других способов воздействовать на чужеродное пространство», – резюмировал эксперт.