Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
20.10.2021 20:29 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Украина является продолжением России и чужеродным пространством для США – политолог

Новости УкраиныС исторической, культурной и этнической точек зрения Украина является частью Большой России. Об этом...

С исторической, культурной и этнической точек зрения Украина является частью Большой России.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил заместитель руководителя Международного евразийского движения, политолог и журналист Валерий Коровин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Украина находится в зоне наших стратегических интересов. Это историческое продолжение Большой России, это единый с нами народ. Это полиэтническое пространство, наполненное множеством культур, языков. Всё это является частью единого культурно-исторического пространства Большой России», – сказал он.

По мнению Валерия Коровина, именно по этой причине США действуют на Украине гораздо жестче и решительней, чем Россия.

«Это единое с нами смысловое пространство. И это означает, что какая-либо деятельность на этом пространстве для нас естественна, проста и понятна.

В то время как американцы работают в чужеродной среде, чужеродной всему, что они несут. И они ломают всё через колено, заливают деньгами. Потому что нет других способов воздействовать на чужеродное пространство», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть