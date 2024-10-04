Украина за 2,5 года так и не смогла построить ВСУ. Фронт валится сам по себе – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За время войны Украина так и не смогла построить боеспособные вооруженные силы, о чем свидетельствует ряд проблем и обвал фронта.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Все 2,5 года творятся чудовищные вещи в сфере обороны, и мы можем констатировать на сегодня, что силы обороны Украины мы построить так и не сумели. Они не соответствуют ни что, что параметрам нормальных вооруженных сил, они не соответствуют даже такому простенькому критерию, как выполнение тех задач, которые перед ними поставили. Второе – там полностью проваливают задачи медийщики президента, которые пишут ему эти выступления. Потому что, если выдвигается тезис, что жизни солдат важнее застройки, тогда из него логичным шагом, следующим, является полное прекращение сопротивления и спасение жизни всех солдат. А застройки до Львова пусть берут – ради бога, что нам те застройки. И это – ложные ходы. Ложные ходы тех, кто советуют в военном отношении – убили 72-ю бригаду почти, сдали Угледар, да и все остальные провалы на фронте, потому что фронт сам обсыпается. А медийщики неправильно это коммуницируют», – заявил Арестович.