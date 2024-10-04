Украина за 2,5 года так и не смогла построить ВСУ. Фронт валится сам по себе – Арестович

Анатолий Лапин.  
04.10.2024 11:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 598
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


За время войны Украина так и не смогла построить боеспособные вооруженные силы, о чем свидетельствует ряд проблем и обвал фронта.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За время войны Украина так и не смогла построить боеспособные вооруженные силы, о чем...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Все 2,5 года творятся чудовищные вещи в сфере обороны, и мы можем констатировать на сегодня, что силы обороны Украины мы построить так и не сумели. Они не соответствуют ни что, что параметрам нормальных вооруженных сил, они не соответствуют даже такому простенькому критерию, как выполнение тех задач, которые перед ними поставили.

Второе – там полностью проваливают задачи медийщики президента, которые пишут ему эти выступления. Потому что, если выдвигается тезис, что жизни солдат важнее застройки, тогда из него логичным шагом, следующим, является полное прекращение сопротивления и спасение жизни всех солдат. А застройки до Львова пусть берут – ради бога, что нам те застройки. И это – ложные ходы. Ложные ходы тех, кто советуют в военном отношении – убили 72-ю бригаду почти, сдали Угледар, да и все остальные провалы на фронте, потому что фронт сам обсыпается. А медийщики неправильно это коммуницируют», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть