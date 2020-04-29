29.04.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украина за бортом: Россия должна вкладываться в военно-транспортную авиацию – зампред комитеты Госдумы


В советское время для самолетостроения была создана отличная научно-производственная база на Украине. Сейчас связи нарушились, и Россия восстанавливает эту базу на собственных предприятиях.

Об этом заявил первый зампред комитета по обороне Госдумы РФ Александр Шерин «Комбату ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша страна, имея огромную территорию, имела серьезную коррупцию власти во все времена. И деньги разворовывались до того, как они поступали на строительство железных дорог и путей сообщения. Для того, чтобы можно было в короткие сроки перебрасывать грузы и личный состав, я бы сконцентрировал основное внимание на военно-транспортной авиации», – заявил Шерин.

Он считает, что России необходимо вкладываться в развитие военно-транспортной авиации.

«Очень хорошая в советское время была создана школа, научно-производственная база на Украине. В связи с тем, что у нас очень серьезно нарушились отношения, они именно поэтому нарушились в принципе.

Если говорить о том, почему именно с Украиной мы не можем найти общий язык, то мы должны в первую очередь смотреть – что мы для этого делаем, и что делают наши враги, для того, чтобы этого не произошло. Я имею в виду сближение России и Украины или сближение России и Германии. В первую очередь били по производственным мощностям, на которые мы были завязаны», – говорит депутат.

В то же время, Шерин отмечает, что «нет худа без добра – сегодня в Российской Федерации все, что нужно для Вооруженных сил производится на собственных предприятиях».

Он добавил, что Россия может сделать ставку на модификацию самолетов Ил-76 и Ил-86.

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