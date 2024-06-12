Украина за два года не построила никакой газовой генерации

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Из обещанного гигаватта генерации электроэнергии, которую обещал построить до конца года президент Украины Владимир Зеленский, пока созданы всего 50 мегаватт. Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-замминистра иностранных дел Украины, бывшая советник председателя правления Нафтогаза Лана Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Зеркаль, в газовой генерации за два года не построено ничего нового.

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«За эти два года войны не построено еще ничего из газовой генерации, несмотря на то, что одна турбина, которую нам подарили американцы, уже даже подключена, она продолжает быть не в системе или почти не бывает в системе, потому что она постоянно ломается. А турбины, которые привозили нам в качестве помощи UNDP, еще не подключены. А это речь идет даже не о гигаваттах, а про 20 мегаватт, про 50 мегаватт. Это крошечные цифры, в сравнении с одни гигаваттом, который обещан до конца года. Возможно, 50 мегаватт – это тоже «до одного гигаватта», но тогда это очень далеко», – заявила Зеркаль.