Украина забросала Болгарию тухлыми яйцами

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Болгария, страна преимущественно православная, и пасхальные традиции тут мало отличаются от принятых в России и на Украине. Великден (Пасху) в Болгарии отмечают широко и готовятся заранее. Уже сейчас прилавки магазинов буквально забиты продуктами к пасхальному застолью. Крашеные яйца – обязательная часть праздничного меню в большинстве болгарских семей.

В канун главного христианского торжества, Украина сделала очень сомнительный «подарок» болгарам. На местный рынок обрушилась лавина яиц – более 2,5 миллионов (!) штук, поступивших в рамках, так называемой, «партнерской программы» из Украины, больше недели назад!

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Первыми забили тревогу болгарские фермеры. Издание «СЕГА» («Сейчас») приводит слова председателя Союза птицеводов Ивайло Гылыбова (Ивайло Гълъбов):

«Это товары быстрого оборота, которые должны появиться в торговой сети через день или два после их физического прибытия в Болгарию. Это означает, что мы должны видеть в продаже около 20% яиц – украинских, но этого не происходит! Это повод обратиться в Агентство по безопасности пищевых продуктов».

Ивайло Гылыбов, выразил опасения, что украинские яйца будут замаскированы под болгарские. По его мнению, это всегда было «обычной практикой контрабандистов». Союз птицеводов официально запросит информацию и у Агентства «Митници» («Таможня») о происхождении яиц и законности их импорта.

Беспокойство болгарских фермеров вполне обосновано. В Союзе птицеводов пояснили:

«В стране120 фирм-производителей яиц, и ежедневно они производят около 4 миллионов штук, из которых 1 миллион экспортируется. Болгарское птицеводство находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы удовлетворить внутреннее потребление яйцами и птицей. Оптовая цена на яйца от производителя, за последние 2 месяца, в Болгарии оставалась без изменений – около 32 стотинок».

Но, не только обвала цен, из-за украинских поставок, опасаются в Болгарии. Смешную, на первый взгляд, картинку мне уже приходилось наблюдать, когда посетители в магазинах начинают тщательно рассматривать яйца при покупке, пытаясь определить происхождение товара. Разобраться в маркировках под силу только специалистам. Становится совсем не до смеха, когда читаешь официальную информацию от БАХБ (болгарское агентство по безопасности продуктов):

«2 608 200 штук яиц из Украины поступили в период с 9 по 19 марта»!

О том, сколько времени продукт был в пути, информации нет.

На прилавках магазинов ещё не приходилось встречать яйца из Украины. Не иначе, их выдерживают до состояния «полной протухлости»…

Позиция украинских властей предельно понятна. Они пытаются распродать всё, что ещё имеет, какую-то ценность. Земля, остатки промышленных предприятий, все крупные активы – уже распределены между новыми зарубежными владельцами. Даже человеческий ресурс, большей частью, женщины и дети – отправлен на поддержание генофонда неудержимо стареющей Европы. Миллионы беженцев из Украины – тому подтверждение. Дошла очередь и до распродажи продуктов питания, причем, по демпинговым ценам.

Создается впечатление, что заокеанскими стратегами «войны до последнего украинца», попутно реализуется еще одна задача – разрушение экономики европейских стран. Болгарское сельское хозяйство попало под удар одним из первых. В начале осени прошлого года, местные фермеры уже массово протестовали против поставок зерна низкого качества и подсолнечника из Украины. Нынешняя «яичная афера» угрожает уже не только очередными потрясениями на продовольственном рынке страны, но и здоровью людей.