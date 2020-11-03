Украина задумала «гибридное возвращение» Крыма

09.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине будет проще «вернуть» Крым, чем Донбасс, поскольку на полуострове нет боевых действий.

К такому мнению в интервью финансируемому Госдепартаментом США «Радио Свобода» пришел вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, входящий в Трехстороннюю контактную группу на переговорах по Донбассу в Минске, Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«История с возвращением Крыма назад в Украину полноценно, как оккупированную сегодня территорию, будет иметь более, возможно, легкий вариант. Там не было боевых действий таких, как сегодня они на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито», – заявил Резников.

При этом он подчеркнул, что Украине нужно будет решить вопрос переехавших с материковой части России в Крым жителей республики.

«Да, но это задача, которую надо будет решать. Легко все не бывает. Мы с вами живем в мире, когда классические войны уже не ведутся, ведутся гибридные войны. Потому ответом и защитой на гибридную агрессию должны быть также гибридные ходы», – сказал вице-премьер.

Заявление Резников в своем блоге раскритиковал политолог Владимир Корнилов.

«Конгениально! Вице-премьер Украины Резников: легче вернуть Крым, чем Донбасс. И ведь не проверишь! Поскольку шансы Украины вернуть Крым или Донбасс абсолютно одинаковы: ноль И как определить, что из этого легче?», – написал Корнилов.

А депутат Верховной рады, экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин предложил обратиться за помощью психиатра.

«Крым, говорит Резников, вернуть в Украину будет легче, чем Донбасс. Как вам? Донбасс он, Резников, уже вернул. Тяжело ему было. А вот Крым вернуть ему будет гораздо легче. Как думаете, нужно ли принять закон, обязывающий кандидатов на госслужбу предоставлять справку от психиатра?», – говорит депутат.