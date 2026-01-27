«Украина загнется, а люди ее проклянут»: киевская ведущая побледнела, услышав прогноз философа

Игорь Шкапа.  
27.01.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1352
 
Украинцы уже не верят никому – и будут выживать сами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Новости live» заявил в свое время горячо поддержавший майдан киевский философ Сергей Дацюк.

Ведущая поинтересовалась, видит ли он точки подъема и роста Украины в ближайшей перспективе. Примечательно, что до этого она улыбалась, но, услышав ответ, моментально изменилась в лице.

«Государство украинское загнется, его точно не будет. Люди его проклянут, они не будут верить ни [принадлежащей олигарху Ринату Ахметову энергетической компании] ДТЭК, ни мэрии, ни власти, они начнут выживать сами. Следующую зиму в Киеве не переживут. Они будут ставить автономное отопление, им будут указывать, что это запрещено, их будут посылать на», – сказал Дацюк.

Он рассказал, что жители его дома, пожаловавшиеся на отсутствие света, готовы были выходить и перекрывать Голосеевский проспект.

«ЖЭК требовал справку от ДТЭК, тот требовал справку от электрика, а он ночью не работает. После того, как свет починили, нам сказали: «Вы можете только заряжаться, но подогревать не сможете». Вот ситуация: у вас есть свет, вы обогреваться не имеете права и отопления нет», – описал свои реалии Дацюк.

