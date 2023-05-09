Украина заговорила о восстановлении Углегорской ТЭС, находящейся под контролем России

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Украинские якобы энергетики не испытывали страха во время ракетных атак.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава украинской генерирующей компании «Центрэнерго» Владимир Егоров.

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У него поинтересовались, какой день был самым страшным во время зимы и ударов по объектам гереации.

«Нет такого дня, не было страха. Да, были очень утомительные дни, когда объем информации и необходимость принятия быстрых и правильных решений приводили к тяжелому физическому и моральному состоянию, но это не страх», – утверждает Егоров в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда».

По его словам, наибольший объем разрушений на Змиевской ТЭС Харьковской области, поскольку она максимально близко к фронту.

«Там были прилеты, разрушение крыш машинного зала, основного энергетического оборудования», – сказал глава «Центрэнерго».

Он считает, что вполне реально после войны восстановить все разрушенное.

«Не вижу здесь ничего невозможного. Будет победа, помощь международных доноров. Всё можно восстановить. Наши предки могли отстроить страну после Второй мировой войны, и мы сможем», – апеллирует он к опыту СССР.

Кроме того, у него спросили, что планирует делать после возвращения в свою родную Донецку область.

«Будем заниматься возобновлением работы [находящейся под контролем России] Углегорской ТЭС и налаживанием жизни людей в Светлодарске. И, конечно, пойду на могилы своих родных, ведь этого я давно не могу сделать», – резюмировал Егоров.